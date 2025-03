Warum der Gegenwind für Rangnick und das ÖFB-Team ein Lüftchen ist

Die Krux an der Sache ist jedoch: Mit der Begeisterung steigt auch die Erwartungshaltung. Nach Siegen in Testspielen gegen Italien und Deutschland und Platz eins in der EM-Gruppe vor Frankreich und den Niederlanden, gelten Ergebnisse wie diese plötzlich mehr als Regel denn als Ausnahme. Gegen Teams der zweiten Kategorie wie etwa Serbien ist man plötzlich für viele klarer Favorit.

Auch das ist das Werk von Ralf Rangnick, der offen anspricht, was er seinem Team alles zutraut. Es käme ihm beileibe nicht in den Sinn, Gegner stark zu reden, um Erwartungen im Zaum zu halten, um im Falle des Misserfolgs weniger Gegenwind zu bekommen. Und auch deshalb bekommt er davon jetzt weniger ab. Weil er viele Menschen in diesem Land durch sein Mindset gefangen und inspiriert hat.