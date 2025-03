ÖFB-Teamchef Rangnick nach der 0:2-Pleite: „Es fühlt sich nahezu absurd an“

„Niederlagen fühlen sich nie gut an.“ Teamchef Ralf Rangnick versuchte nach dem Schlusspfiff das Positive herauszustreichen. „Wir haben 56 Minuten lang im Stile einer Heimmannschaft gespielt, haben daraus zu wenig gemacht. Vom Spielverlauf her ist das Ergebnis nahezu absurd, es fühlt sich auch so an. So ein Tor darfst du natürlich nicht bekommen.“

Gernot Trauner analysierte nüchtern das Spiel und seinen Ausschluss: „Es ist eine schwierige Situation. Es ist ernüchternd, was am Ende rausgekommen ist. Wir waren auch heute am Drücker und haben das Spiel durch zwei Situationen aus der Hand gegeben. Das schmerzt, dementsprechend ist die Stimmung in der Kabine. Ich war schon überrascht über die Rote Karte. Aber ich muss auch geschickter in den Zweikampf gehen.“

Marko Arnautovic: „Wir haben nicht verdient zu verlieren. Wir haben alles für den Aufstieg getan, am Ende hat die Chancenauswertung nicht gepasst.“