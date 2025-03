Nations-League-Entscheidung live: ÖFB-Elf startet ohne Alaba und Arnautovic

Das ÖFB-Nationalteam ist gegen Serbien (18 Uhr/live ServusTV) gefordert. Nach dem im Hinspiel in Wien trotz klarer Feldüberlegenheit verpassten Sieg (1:1) fällt die Entscheidung im Play-off-Duell um einen Platz in der Liga A der Nations League in Belgrad.

Während bei den Serben frische Stammkräfte zurückkehren, muss Österreichs Teamchef Ralf Rangnick auf viele Stammkräfte verzichten. Konrad Laimer ist nach seiner Gelbsperre zurück und trägt die Kapitänsschleife, denn sowohl David Alaba, als auch Marko Arnautovic werden zu beginn auf der Bank Platz nehmen.