Nach Rangnick-Kritik: Die Aufreger rund um ÖFB-Funktionär Gartner

Hans Gartner ist so etwas wie der Dinosaurier unter Österreichs Fußballfunktionären . Seit 2002 steht er als Präsident dem Niederösterreichischen Fußball-Verband vor. Mit einer vierjährigen Unterbrechung. 2012 verlor er eine Wahl gegen Herausforderer Ludwig Binder, den er vier Jahre später wieder ablöste. Insgesamt 19 Jahre ist der 73-Jährige also schon Präsidiumsmitglied im ÖFB. Im Fußball-Bund ist er auch Vizepräsident. 2023, nach dem Rücktritt von Gerhard Milletich, führte er den Verband gar interimistisch als Präsident für einige Monate.

Gartner hat sich sozusagen aus dem Rennen genommen. Er hat sich öffentlich verzettelt nach einem Treffen der Verbandsspitze mit dem Mannschaftsrat des Nationalteams mit David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer. Weil er wieder einmal geredet hat, obwohl Stillschweigen vereinbart war. Klaus Mitterdorfer, damals Präsident, hat sich ebenso an die Abmachung gehalten wie die weiteren Vizepräsidenten Sepp Geisler und Philip Thonhauser.

Es ging um die Kündigung von Geschäftsführer Bernhard Neuhold, die die Spieler so nicht akzeptieren wollten. Der Manager genießt in den Reihen des Teams große Wertschätzung, weil er über die Jahre für professionellere Bedingungen gesorgt hat. Hans Gartner gab ein Interview: Die Spieler hätten mit Streik gedroht, so der Funktionär. Eine Behauptung, der rasch entgegnet wurde. Von David Alaba persönlich. „Herr Gartner behauptet hier die Unwahrheit. Wir haben niemals gedroht, nicht zu spielen. Meine Kollegen im Spielerrat können das genau so bestätigen wie der Präsident und die weiteren Vizepräsidenten, die beim Gespräch dabei waren“, sagte der Teamkapitän zum KURIER. Die Bestätigungen waren schnell eingeholt. Von Hans Gartner war in dieser Causa nichts mehr zu hören.