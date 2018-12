Ringen um die Meisterrunde: Sturm und Rapid träumen wieder

Denn die Hütteldorfer gewannen wie am Donnerstag in Moskau nach Ablauf der regulären Spielzeit. "Durch den Sieg bleiben wir drinnen im Konzert", atmete Trainer Dietmar Kühbauer auf. "Dieser Sieg gibt uns Berge." Der eingewechselte Veton Berisha traf in der 92. Minute. "Wir machen keine gute Partie. Man kann auch sagen, wir gewinnen unverdient", gab der Torschütze zu. Kapitän Stefan Schwab ergänzte: "Die Leistung war sicher nicht gut. Wir sind clever genug, um das einschätzen zu können." Die Meisterrunde wird wieder ein bisschen optimistischer anvisiert: "Unser großes Ziel ist es, in die Top sechs zu kommen", sagte Berisha.