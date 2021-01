Rieds neuer, alter Trainer: "Ich habe keine Angst"

Muslic zeigte sich vor dem Trainingsauftakt am Montagnachmittag selbstbewusst. "Das Trainerteam ist zwar jung und in der ersten Liga unerfahren, aber ich habe eine klare Idee, was ich möchte und die will ich den Spielern vermitteln", sagte der ehemalige Stürmer. Ihm sei mangelnde Erfahrung schon vorgeworfen worden, als er vor fünf Jahren als Nachwuchscoach bei der SVR begonnen hatte und auch zuletzt in Wien, wo er seit Sommer als Trainer von Zweitligist FAC arbeitete. "Ich habe jedes Mal die Aufgabe gut gelöst. Deshalb habe ich keine Angst, dass es nicht klappt", betonte Muslic.

Der gebürtige Bosnier sprach von seiner neuen Aufgabe als "Herzensangelegenheit". Es sei eine einfache Entscheidung gewesen, nach Ried zurückzukommen. "Im Sommer habe ich gewusst, dass ich den Verein für den nächsten Schritt verlassen muss. Dass ich so schnell zurückkehre, habe ich aber nicht geglaubt", scherzte Muslic. Er befindet sich aktuell noch in der Ausbildung für die UEFA-Pro-Lizenz. Durch die Teilnahme am Kurs konnte er einen Club der höchsten Spielklasse übernehmen.