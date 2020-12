Bestätigt: Bundesliga-Aufsteiger Ried hat einen neuen Trainer

Wie bereits am Mittwoch vom KURIER angekündigt, wird Miron Muslic neuer Trainer der SV Ried. Der 38-Jährige tritt seinen Job mit 1. Jänner an. „Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass mir die SV Ried die Chance gibt, als Trainer in der Bundesliga tätig zu sein. Das wird eine spannende und herausfordernde Aufgabe, der ich mich gerne und mit aller Kraft stellen werde", wird Muslic in einer Aussendung zitiert.

"Ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr allen unseren Fans einen attraktiven Fußball bieten können. Ich möchte mich auch beim FAC bedanken, dass der Verein mir den Wechsel ermöglicht hat“, erklärt Muslic weiter.