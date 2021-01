Rieds Abschlussschwäche kaschierte Salzburger Abwehrfehler

Vor dem Boateng-Kopfball in Hälfte 1 segelte Keeper Stankovic an einem Eckball vorbei, die Gschweidl-Chance nach der Pause leitete Innenverteidiger Wöber mit einem kapitalen Fehlpass ein. Wie auch so oft im Frühherbst wurden die Salzburger am Mittwoch in der Bundesliga für diese Nachlässigkeiten nicht bestraft. Im Spätherbst war das dann anders. Dann nützten die Gegner diese Fehler aus, Salzburg verlor deshalb drei der letzten fünf Partien in der Bundesliga.