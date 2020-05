Rieder Kantersieg in Innsbruck

Es war die Effizienz der Gäste, die den Innsbruckern schließlich den Nerv zog. Sieben Torschüsse hatten die Rieder auf dem Tivoli im ersten Durchgang zu verzeichnen, drei Mal trafen sie ins Tor, einmal an die Latte. Am Ende fuhren die Rieder mit einem 5:0 heim ins Innviertel.



Casanova sorgte nach vier Minuten für die schnelle Führung. Die Rieder, von Trainer Paul Gludovatz wieder gut eingestellt, agierten in der Offensive konzentriert, in der Defensive standen sie gut und ließen nicht viel zu. Die Innsbrucker wiederum bissen sich die Zähne aus und fabrizierten in der Abwehr teilweise haarsträubende Fehler.



So beim 0:2 durch Casanova und beim 0:3 durch Beichler. Der Rieder Neuzugang kam bei seinem Comeback in der Liga allein zum Schuss. "Wir haben in eindrucksvoller Manier gewonnen, uns den Sieg wirklich verdient. Für mich ist dieses Erfolgserlebnis nach meinen Verletzungen besonders wichtig."