Ried wirft die Austria aus dem Cup

Erst nach einer Stunde zeigte die bis dahin erschreckend harmlose Austria eine Reaktion und Bemühungen in die Offensive, wirklich zwingend wurde sie aber nicht. Es fehlte an Kreativität, Spielwitz und dem nötigen Überraschungsmoment, um zurück ins Spiel zu finden. Ried zog sich ein wenig zurück und schlug plötzlich wieder zu. Einen Freistoß von Meilinger lenkte Lindner noch an die Latte, gegen den Nachschuss von Guillem zum 2:0 war er machtlos (73.). Die Wiener hatten dem nichts mehr entgegen zu setzen.

Die Veilchen müssen nach einer erbärmlichen und einer Austria unwürdigen Leistung sowie dem verdienten Cup-Aus in dieser Saison um den internationalen Startplatz zittern. In der Liga liegt man auf Platz drei, am Samstag steigt das direkte Duell mit der Admira. Gelingt die Qualifikation für den Europacup nicht, ist Trainer Ivica Vastic noch in diesem Monat Ex-Trainer der Austria. Die Fans forderten schon am Mittwoch seinen Rücktritt.