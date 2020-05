Ried ging in Eindhoven unter

Maschinenschaden - Rieds Abflug nach Eindhoven hatte sich schon um Stunden verzögert. Geduldig wurde auch dieser Rückschlag hingenommen. Denn Pannen sind die Oberösterreicher schon seit Tagen gewöhnt.



Immer mehr schrumpfte der Kader von Trainer Paul Gludovatz, ausgerechnet in der Phase der Doppelbelastung Meisterschaft und Europa League. Und vor dem Retourmatch, in dem auf internationaler Bühne in Eindhoven der Aufstieg in die Gruppenphase auf dem Spiel stand, musste Gludovatz auch noch dem mitgereisten Maximilian Karner die Zuschauerrolle zukommen lassen.



"Wir haben elf fitte Spieler, und die müssen versuchen, die offensive Dampfwalze zu stoppen", meinte der Coach vor dem Anpfiff und hoffte auf den einen oder anderen gelungenen Konter im mit 35.000 Zuschauern gefüllten Philips-Stadion.



Vage war also die Hoffnung, doch bitter die Realität. Der Klasseunterschied und die großen personellen Sorgen mussten sich einfach bemerkbar machen. Ried kassierte nach dem 0:0 im Heimspiel auswärts ein 0:5-Debakel und darf sich ab jetzt wieder auf die heimische Bundesliga konzentrieren.