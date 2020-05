Rhythmische Wassergymnastik im Training

Wassergymnastik ist in einem Kurort an sich keine erstaunliche Sache. Dennoch schauten einige Hotelgäste in Bad Tatzmannsdorf nicht schlecht, als die österreichischen Teamspieler im warmen Nass ihre Entspannungsübungen machten. Ruttensteiner:"Der Betreuerstab hat sich die Belastungen jedes einzelnen Spielers in den letzten Tagen angesehen und dementsprechend ein Programm für drei Gruppen zusammengestellt." Erst Dienstagvormittag leitet er das erste gemeinsame Training des gesamten Teamkaders. Für die verletzten Schiemer, Jantscher, Harnik und Pogatetz nominierte er Royer, Kavlak, Margreitter und Kulovits nach.



Einig war sich Ruttensteiner auch mit Marko Arnautovic, dass der Referee recht hart entschieden hat, indem er ihm die Rote Karte gezeigt hatte. "Der Platzverweis ist der erste meiner Karriere, und er ist sehr bitter für mich. Vor allem tut es mir für die Mannschaft, den Trainerstab und die Fans leid", sagte Arnautovic nach der 2:3-Pleite gegen Hannover. Der Stürmer von Werder Bremen gab sich zerknirscht: "Ich werde sicher die nächsten zwei, drei Tage nicht schlafen können."