Revolte: Spieler wählten Trainer ab

Mit van Marwijk verließ er 2004 den Klub und wurde beim Stadtrivalen Excelsior Cheftrainer. Ab 2006 coachte er Nijmegen und wurde 2009 zu seinem Stammklub zurückgeholt. Allerdings in einer Zeit, in der sich der Traditionsklub in finanzieller Schieflage befand. Been verzichtete auf teure Stars, forcierte die Talente aus dem eigenen Klub, wurde in seiner ersten Saison Vierter und schaffte in seiner zweiten einen Rekord.



Am 24. Oktober 2010 unterlag Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven mit 0:10. Die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte in der Eredivisie bedeutete damals den Absturz auf Platz 16 in der Liga. Aber sie bedeutet nicht das Ende der Ära Been. Der bot zwar seinen Rücktritt an, doch die Klubführung lehnte ab. Der sportliche Leiter stand hinter ihm - Leo Beenhakker, dem Been 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland als Teamchef von Trinidad assistierte.