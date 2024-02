Retter in der Not? Kroos kehrt in das deutsche Nationalteam zurück

Als „interessanten Gedanken“ hatte Nagelsmann eine Rückkehr von Kroos im Dezember im ZDF-„Sportstudio“ bezeichnet und damit die Tür für Spekulationen weit aufgemacht. Nun erklärte der Mittelfeldspieler von Real Madrid seine Entscheidung so: „Weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben!“

Rücktritt 2021

Nach 106 Länderspielen hatte sich Kroos 2021 nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der EM in den DFB-Ruhestand verabschiedet. Nun will er schon bei den wichtigen Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande im März wieder für die Nationalelf auflaufen - und dann auch bei der Europameisterschaft im eigenen Land, die für das DFB-Team am 14. Juni in München gegen Schottland beginnt.