Remis im italienischen Spitzenspiel

Titelverteidiger Juventus Turin hält die Konkurrenz im Kampf um die italienische Meisterschaft weiter auf Distanz. Der Gegner von Borussia Dortmund im Champions-League-Achtelfinale kam im Spitzenspiel der Serie A bei AS Roma am Montag zu einem 1:1 (0:0) und liegt damit weiter neun Zähler vor dem Hauptstadt-Klub.

Bis zur 78. Minute durfte Juve sogar von einem Sieg träumen, doch Seydou Keita rettete der Roma noch einen Punkt. Dabei waren die Gastgeber zu der Zeit schon in Unterzahl, nachdem der Grieche Vasilios Torosidis die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (62.). Juve war durch den Argentinier Carlos Tevez vor gut 60.000 Zuschauern im Olympiastadion in Führung gegangen (64.).

In der hitzigen Partie wurden neben dem Ausschluss für Torosidis noch neun weitere Gelbe Karten verteilt. 13 Runden sind in der Serie A noch ausständig. Juventus hat den vierten Titel in Serie im Visier.