Relegation: Kirchler gegen Streiter

Bei den Tirolern ist Roland Kirchler Trainer. Im Vorjahr scheiterte sein Team im Elfmeterschießen an Blau-Weiß Linz. In dieser Saison ist Wattens als einziges der 48 Regionalligateams ohne Niederlage geblieben. Und das, obwohl Kirchler als Spieler ein Offensivgeist war. Ex-Verteidiger Michael Streiter machte hingegen aus Horn das offensivstärkste Team (70 Tore) der Ostliga. Ein Vorhersage traut sich Streiter nicht zu: "Aber wir haben es selbst in der Hand. Horn hat enormes Potenzial und schon jetzt die Infrastruktur für die Erste Liga."



Eine erfolgreiche Relegation absolvierte Streiter im Jahr 2003. Damals kehrte er mit Innsbruck im Duell mit Schwechat in die Bundesliga zurück.



Um eine Rückkehr geht es auch in Graz. Mitte-Liga-Meister GAK hat für das Duell am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Hartberg mehr als 11.000 Karten verkauft. Beide Rückspiele finden am Freitag statt. In Horn wurde bereits eine Zusatztribüne errichtet.