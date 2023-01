Rekordtransfer für Lustenau: Sturm Graz schnappt sich Teixeira

Im Herbst hatte Teixeira für den Aufsteiger sechs Tore und sieben Assists geschafft.

Zum Neuzugang mit einem Vertrag bis Sommer 2026 sagt Sturm-Sportchef Andreas Schicker: "Bryan Teixeira ist ein weiterer junger Spieler, der voll in unser Anforderungsprofil passt. Er ist technisch stark, hat eine gute Geschwindigkeit mit dem Ball und ist extrem torgefährlich, verliert dabei aber auch nicht das Auge für den Mitspieler, wie seine Scorerwerte für Lustenau belegen."

Schicker glaubt an weitere Steigerungen: "Trotz all seiner jetzt schon ausgeprägten Qualitäten sind wir davon überzeugt, dass Bryan sich in Graz noch einmal verbessern kann."

Bestwert verdoppelt

Der bislang teuerste Lustenauer war Raphael Dwamene in der Saison 2016/’17. Der Stürmer wurde damals um 600.000 Euro an den FC Zürich verkauft.

An Teixeira, der in der 2. Liga mit drei Toren und sieben Assists noch im Schatten von ÖFB-Teamspieler Cham gestanden war, gab es Interesse aus dem In- und Ausland. Sturm hat nach den jüngsten Transfererfolgen genügend freies Kapital, um die Nummer 10 der Vorarlberger sofort zu kaufen.