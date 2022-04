Rekordtor von Marko Arnautovic beim Sieg gegen Inter Mailand

Der in der 88. Minute ausgetauschte Arnautovic hat damit in der laufenden Liga-Saison 13 Tore erzielt, was bisher noch nie einem Österreicher in Italiens Oberhaus gelungen war. Zuvor stand die Bestmarke bei zwölf Treffern, aufgestellt von Engelbert König 1946/47 für Lazio Rom und Ernst Ocwirk 1956/57 für Sampdoria Genua.

Der Tabellenzweite Inter liegt durch die Niederlage vier Runden vor Schluss zwei Punkte hinter dem Stadtrivalen AC Milan.