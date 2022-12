Rekord von Erling Haaland und Rekord nach Erling Haaland

Vor den Augen seiner Eltern („Ein besonderer Moment in meiner Karriere“) erzielte der 22-jährige Haaland – jeweils auf Vorlage von Jack Grealish – seine Saisontreffer 19 und 20 und stellte damit die nächste Premier-League-Bestmarke auf: Der bisherige Rekordhalter Kevin Phillips hatte 1999/2000 21 Spiele benötigt, um die 20-Tore-Marke zu erreichen, Haaland brauchte nur 14. "Er ist nicht in seiner besten Verfassung, aber eine unglaubliche Gefahr für den Gegner", meinte Trainer Pep Guardiola am Mittwochabend. "Das Tempo, das er zu Saisonbeginn hatte, hat er aktuell nicht. Das liegt an der Verletzung. Es ist eine Frage der Zeit."