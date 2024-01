Rekord-Niederlage beim Afrika-Cup, Österreich-Legionär traf

Neben Gruppensieger Äquatorialguinea steht in Gruppe A auch Nigeria nach einem 1:0 (1:0) über Guinea-Bissau in der K.o.-Runde. In der Gruppe B lag Ghana gegen Mosambik (2:2) dank zweier Elfmetertreffer von Jordan Ayew (15., 70.) auf Aufstiegskurs, verspielte aber in der Nachspielzeit die 2:0-Führung und damit den fixen Einzug ins Achtelfinale.