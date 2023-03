Der Superstar hat damit den seit 40 Jahren gültigen Altersrekord von Italiens Weltmeister Dino Zoff geknackt. Bemerkenswert: Er ist am Freitag dennoch nicht zum ältesten Spieler in einem EM-Qualifikationsspiel avanciert

Zeitgleich mit dem 41 Jahre alten Ausnahmestürmer kam in einem Parallelspiel der vier Tage ältere Angreifer Lee Casciaro für Gibraltar zum Einsatz. Er wurde am 29. September 1981 geboren, Ibra am 3. Oktober 1981. Vier Tage entschieden also.