Rapid-Krise: High Noon in Hütteldorf

Spannend wird es auch abseits des Rasens. Und zwar schon eine Stunde vor Anpfiff, wenn mehrere Tausend Fans demonstrierend vom Hütteldorfer Bahnhof vor die Südtribüne (wo die Führungsetage sitzt) ziehen, um so gegen ziemlich alles und jeden im Verein zu protestieren. Trainer Peter Schöttel hat „Verständnis, dass die Leute unzufrieden sind“, weiß aber auch: „Der Protest könnte unangenehm während des Spiels werden.“ Erst 15 Minuten nach Anpfiff sollen die Plätze im Stadion besetzt werden. Schulte hofft: „Die Menschen, die Rapid im Herzen haben, werden uns unterstützen.“

Schöttel entdeckte im Laufe der Woche seinen Kampfgeist wieder und richtete Spieler in Einzelgesprächen auf. Mit Siegen gegen seinen Ex-Klub und am Dienstag gegen Pasching im Cup will der angezählte Trainer die Wende schaffen.

Sicher zu sehen gibt es neu verlegte Rasen-Stücke und im 42. Pflichtspiel dieser Saison zum 42. Mal Mario Sonnleitner. Der Innenverteidiger hat als einziger Rapidler wirklich alles miterlebt: „Seit ich 2010 zu Rapid gekommen bin, war es immer eine Achterbahnfahrt. Aber das ist doch die bisher schwierigste Situation.“ Seine Einschätzung der Nervenstärke bei Rapid: „Ich habe seit einer Woche das Gefühl, dass es wieder besser wird. Die vielen Jungen müssen jetzt viel lernen. Es ist für sie auch medial zermürbend. Es hilft nur, gemeinsam an den Erfolg zu glauben.“