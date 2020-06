Rehhagel: Ein Wunderwuzzi mit 73 Jahren

Mitte Februar war Rehhagel als dritter Trainer in dieser Saison vorgestellt worden. Aufstiegs­coach Markus Babbel war im Winter gefeuert worden. Sein Nachfolger Michael Skibbe musste nach nur fünf Spielen gehen. Dann kam Otto. Hertha hatte zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den man letztendlich nur halten konnte, weil Köln nach einer Niederlage gegen die Bayern direkt abgestiegen ist.

Rehhagel kann in seinen Bundesligaspielen Nummer 832 und 833 jenen Verein vor dem Absturz bewahren, für den er zum Bundesligastart am 24. August 1963 im Berliner Olympiastadion beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg als rechter Verteidiger aufgelaufen war. Gegner ist Zweitligist Fortuna Düsseldorf, für den er einst selbst als Chefcoach auf der Bank saß. Mit der Fortuna hatte Rehhagel 1980 seinen ersten Trainer-Titel geholt – den Cupsieg.

Mit 33 Jahren war der gebürtige Essener beim 1. FC Saarbrücken in der damaligen Regionalliga Südwest ins Trainergeschäft eingestiegen. Drei Meisterschaften, drei Pokalsiege, einen Europacup-Triumph und einen EM-Titel später wird nun ausgerechnet in der ungeliebten Relegation der (wohl) endgültige Abschluss kommen. "Ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu Berlin, das wird immer so bleiben", sagte Rehhagel.



War er nach seinem dreijährigen Hertha-Engagement als Profi später immer wieder als Gast nach Berlin gekommen, so lernte er jetzt quasi im Schnelldurchlauf kennen, wie die deutsche Hauptstadt im Jahr 2012 tickt. Er persönlich habe "nichts zu verlieren", und seine Pläne seien "immer richtig", hatte er in der ersten Phase seiner dreimonatigen Anstellung wissen lassen. Gepaart mit der anhaltenden sportlichen Krise kam das nicht gut an. Rehhagel schottete sein Personal von der Öffentlichkeit ab, was die Sympathiewerte auch nicht gerade erhöhte.