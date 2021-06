Zahlreiche Politiker und Sportler sowie DFB-Teamchef Joachim Löw hatten sich für die Regenbogenbeleuchtung ausgesprochen. Der 61-Jährige hätte sich "persönlich sehr gefreut", da für ihn bei aller Symbolik wichtig sei, "dass diese Werte auch gelebt werden".

Selbiges gilt für den DFB-Rückkehrer Mats Hummels, der ein "absoluter Freund davon" sei, wenn man "Botschaften dieser Art in die Welt sendet."

Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hatte bereits in den ersten zwei EM-Spielen gegen Frankreich und Portugal, eine Binde in Regenbogenfarben getragen. Nachdem die UEFA in erster Instanz gegen den DFB und Neuer ermittelt haben, entschied sich die Europäische Fußball-Union dafür den Fall "als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für good cause" zu werten.