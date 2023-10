Reflexion im ÖFB-Team: Danso steht zu einer schlechten Leistung

Bevor Österreich am Freitag das EM-Ticket buchen kann, haben die Schotten die Chance dazu, sich zum zweiten EM-Teilnehmer 2024 nach Veranstalter Deutschland zu küren. Die Briten müssten dazu jedoch am Donnerstag in Spanien gewinnen.

Bei den Österreichern gibt es vor der Partie gegen Belgien nach den Ausfällen von Arnautovic, Mwene, Onisiwo, Posch, Alaba und Trauner noch zwei Angeschlagene im Teamcamp. Marcel Sabitzer trainiert am Mittwoch mit der Mannschaft und dürfte rechtzeitig fit werden. Bei Michael Gregoritsch ist ein Einsatz nahezu ausgeschlossen.