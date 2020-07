Red Bull-Trainer in New York ermordet

Nach einer Partynacht war der 25-jährige Red Bull-Coach Michael Jones gegen 4 Uhr morgens gerade auf dem Weg in das Apartment eines Freundes, als er in Streit geriet und angegriffen wurde. Der aus Liverpool stammende Engländer wurde auf offener Straße mit mehreren Stichen erstochen. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen. Jones war in New York als Trainer bei den Red Bull Juniors tätig gewesen.

Das Statement der New York Red Bulls:

Wir wissen um diese Tragödie und im Namen des gesamten Unternehmens möchten wir Michaels Familie und Freunde unser herzlichstes Beileid aussprechen. Er war ein wunderbarer Mensch, ein fantastischer Trainer und ein guter Freund für viele von uns. Das ist ein trauriger Tag für unsere Fußball-Gemeinschaft und wir werden unser Bestes tun, um die Behörden bei ihren Ermittlungen in diesem Fall zu unterstützen. Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen Stunden bei Michaels Familie.