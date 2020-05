Salzburgs Reise mit Zwischenstopp

Es ist eine ungewöhnliche Dienstreise, die Salzburg Mittwoch um 14 Uhr mit dem Abflug nach Bukarest angetreten ist. Denn Österreichs Meister bleibt in der rumänischen Hauptstadt, obwohl das Europa-League-Gruppenspiel gegen Astra Giurgiu am Donnerstag in der rumänisch-bulgarischen Grenzstadt sechzig Kilometer südlich von Bukarest stattfindet. Grund: Es gibt in der 61.000-Einwohner-Stadt kein geeignetes Hotel.

Auf das obligatorische Abschlusstraining am Tag vor einem Europacup-Spiel am Spielort verzichteten die Salzburger freiwillig, dafür wird am Matchtag im Stadion von Rapid Bukarest ein leichtes Training am Vormittag stattfinden. Erst am späten Nachmittag geht es mit dem Bus nach Giurgiu. Dort wird das zweite Gruppenspiel erst um 22.05 Uhr Ortszeit (21.05 Uhr MESZ) angepfiffen.