Jetzt ist es fix: Der neue Salzburg-Trainer ist da

Gut Ding braucht Weile. Das hat sich auch Salzburgs Sportchef Marcus Mann gesagt und hat sich bei der Trainersuche Zeit gelassen. Kein Wunder, Fehlgriff darf er sich keinen mehr leisten. Jetzt, gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Vorbereitung, ist es fix: Der Nachfolger von Daniel Beichler und somit neuer Salzburg-Trainer ist Danny Röhl.

Der 37-jährige Deutsche kommt von den Glasgow Rangers, die Verhandlungen gestalteten sich zäh. Die Salzburger müssen an die Schotten eine kolportierte Ablöse von zwei Millionen Euro bezahlen. Nach den Leistungstests am Dienstag wird Röhl - er kennt Red Bull, hat bei Leipzig unter anderem mit Ralf Rangnick zusammengearbeitet - am Mittwoch sein erstes Training leiten.

Röhl: "Freue mich riesig auf meine neue Aufgabe" "Unser erklärtes Ziel war es, dass mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison auch unser neuer Cheftrainer feststeht. Das ist uns mit der Verpflichtung von Danny Röhl als Wunschtrainer auch gelungen. Danny hat im Lauf seiner Karriere schon jede Menge Erfahrung auf hohem Level und bei sehr prominenten Mannschaften im europäischen Profifußball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass seine Spielphilosophie und seine Art, Spieler zu entwickeln, auch sehr gut zu dem Stil passen, den wir mit Salzburg spielen möchten", sagte Mann zur Verpflichtung von Röhl. Röhl selbst sagt zu seiner neuen Station: "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe bei Salzburg. Ich kenne den Klub bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden. Genau das hat mich gereizt. Salzburg steht für mutigen, intensiven und offensiven Fußball – eine Art Fußball, mit der ich mich sehr identifiziere und die auch zu meiner Vorstellung vom Spiel passt. Gemeinsam wollen wir eine Mannschaft entwickeln, die mit Energie, Leidenschaft und einem klaren Spielstil auftritt."

Salzburg will nach drei titellosen Jahren unbedingt zurück in die Erfolgsspur. Nach dem Abgang von Matthias Jaissle haben sich mit Gerhard Struber, Onur Cinel, Pep Lijnders, Thomas Letsch und Daniel Beichler zuletzt fünf Trainer nicht durchsetzen können. Mit Röhl soll die Wende gelingen.