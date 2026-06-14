Millionen-Ablöse: Neuer Salzburg-Trainer ante portas

Es hat sich schon seit einigen Tagen abgezeichnet: Der neue Trainer von Red Bull Salzburg wird Danny Röhl heißen. Der 37-jährige Deutsche gilt als Wunschkandidat von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp und steht kurz vor der Unterschrift beim einstigen Serienmeister.

Röhl ist aktuell noch bei den Glasgow Rangers, hat bei den Schotten einen langfristigen Vertrag. Die Verhandlungen sollen schwierig gewesen sein, schließlich konnte man sich aber einigen - wie unter anderem Transfer-Experte Fabrizio Romano weiß. Für den Wunsch-Trainer müssen die Salzburger allerdings kolportierte zwei Millionen Euro Ablöse nach Glasgow überweisen.

Röhl soll die Salzburger nach drei titellosen Saisonen zurück in die Erfolgsspur führen. Er soll bereits am Mittwoch beim Trainingsauftakt auf dem Platz stehen.

Warum der Deutsche der Wunschkandidat von Klopp und auch von Salzburgs Sportchef Marcus Mann ist? Er kennt den Red-Bull-Fußball, war lange bei Leipzig. Unter anderem als Video-Analyst unter Ralf Rangnick und als Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl. Hansi Flick assistierte er bei den Bayern und beim deutschen Nationalteam. Sein erster Cheftrainer-Posten war Sheffield Wednesday, ehe es nach Glasgow ging.