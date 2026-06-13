Trainersuche in Salzburg: Es wird konkret

Die Trainersuche in Salzburg dauert länger, als von vielen erwartet. Bei genauerem Hinschauen ist aber klar, warum sich Sportchef Marcus Mann so viel Zeit lässt. Einen Fehlgriff darf er sich nicht mehr erlauben. Als solchen muss man Daniel Beichler bezeichnen, er war der erste Trainer, den Mann in Salzburg installiert hat. Das Ergebnis ist bekannt. Salzburg blieb erneut titellos, Beichler musste nach 14 Spielen wieder gehen.

Aber wer soll Salzburg nach drei titellosen Saisonen wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Namen kursieren viele, doch die Zeit drängt. Am Dienstag startet die Mannschaft mit den Leistungstests in die Vorbereitung. Spätestens am Mittwoch beim ersten Training sollte der neue Coach da sein. Derzeit sieht alles nach einer deutschen Lösung aus. Danny Röhl ist zwar erst 37 Jahre jung, hat in seiner Trainerkarriere aber schon viel erlebt.

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Viel wichtiger: Er kennt Red Bull. In Leipzig arbeitete er unter anderem als Videoanalyst von Ralf Rangnick und als Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl. Letzterem folgte er auch nach Southampton. Außerdem war er bei den Bayern Co-Trainer unter Hansi Flick und Niko Kovac. Flick war auch sein Chef beim DFB-Team. Seinen ersten Cheftrainerposten hatte er bei Sheffield Wednesday, seit Oktober 2025 ist er Coach bei den Glasgow Rangers. Laut schottischen Medien sind die Rangers bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Röhl - die Verhandlungen mit Salzburg scheinen bereits weit fortgeschritten.