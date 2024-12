Red Bull Salzburg hat einen neuen Trainer gefunden

Zur Dauerlösung wurde Letsch aber nicht. Er verließ den Klub, coachte in Folge Erzgebirge Aue in der zweiten deutschen Liga, danach die Wiener Austria, Vitesse Arnheim und zuletzt den VfL Bochum.

Letsch war bereits in den Jahren 2012 bis 2015 als Trainer in Salzburg, stieg dabei von der U16 in der Akademie über die U18 zum Kooperationsverein FC Liefering auf. Im Dezember 2015 war er für zwei Spiele Interimstrainer der Profis, nachdem sich der Klub von Peter Zeidler getrennt hat.

In Salzburg erhielt Letsch nun einen Vertrag bis Sommer 2017. „Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf. Ich freue mich darauf, alle hier im Klub so schnell wie möglich kennenzulernen. Es ist mir wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein.“

Gemeinsam mit Thomas Letsch kommt auch der 39-jährige Deutsche Kai Hesse als neuer Co-Trainer (bisherige Stationen Schalke 04 II, Hannover 96, Arminia Bielefeld) zu den Roten Bullen.