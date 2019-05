Red Bull Salzburg: Pongracic "schwänzte" Meisterfeier

Ein unbeschriebenes Blatt ist der in Deutschland aufgewachsene Kroate keines. Die Pünktlichkeit soll nicht seine große Stärke sein. Deshalb gab es in den letzten beiden Jahren immer wieder Probleme mit seinem Trainer. im Herbst 2018 nahm Rose seinen Stamverteidiger vor dem Spiel in Hartberg sogar aus der Startelf. "Es ist einfach so, dass wir im Team Regeln haben", begründete Rose damals seine Entscheidung bei Sky. "Heute Früh hatten wir einen Spaziergang und Marin war es wahrscheinlich zu kalt, er ist zu spät gekommen. Das bedeutet dann, dass man am Abend auf der Bank sitzt."