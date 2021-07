Traumtor bei Salzburg-Sieg: "Hat sich besser als Sex angefühlt"

Für die Grazer geht es nächsten Sonntag beim WAC weiter, die Salzburger haben Ried zu Gast. Zuvor warten allerdings auf beide Teams interessante Tests. Sturm tritt am Mittwoch gegen Udinese an, die Jaissle-Truppe hat an diesem Tag mit Atletico Madrid gar den spanischen Meister zu Gast. "Auf uns warten interessante Wochen. Ein guter Auftakt bringt dafür auch einen Schub mit sich. Das ist wichtig für eine junge Mannschaft, die noch nicht so die Konstanz hat", sagte Jaissle. Für große Euphorie sei es viel zu früh. "Dieser Einstand macht mich glücklich, ich will den Sieg aber nicht zu hoch bewerten."