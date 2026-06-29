Nach langen Verhandlungen: Salzburg schnappt sich Austrias Top-Spieler

Lange wurde verhandelt, jetzt ist es fix: Abubakr Barry wechselt von der Austria zu Red Bull Salzburg. Der 25-jährige Gambier unterschreibt bei den Roten Bullen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Barry verfügt u. a. bereits über die Erfahrung aus zwei Jahren Bundesliga und kam in dieser Zeit bei den Favoritnern auf 70 Einsätze mit sechs Toren und acht Assists. Dabei stach der neunfache gambische A-Teamspieler, der bei Salzburg mit der Rückennummer 32 auflaufen wird, vor allem durch seine Zweikampfstärke und seine spielerischen Qualitäten im zentralen Mittelfeld besonders heraus. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, laut KURIER-Informationen soll Salzburg rund drei Millionen Euro nach Wien überweisen.

Abubakr Barry: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel durch ist und ich nun beim FC Red Bull Salzburg bin. Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich sehr klar. Ich kenne den Klub aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun.“ Salzburgs Sportchef Marcus Mann sagt: „Abu hat in der Bundesliga ja bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird. Wir freuen uns, dass er zum FC Red Bull Salzburg wechselt und am Montag bei uns ins Mannschaftstraining einsteigt.“