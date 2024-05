Red Bull steigt bei Leeds United im englischen Fußball ein

Wie der Klub in einer Mitteilung bekannt gab, steigt der Red-Bull-Konzern beim dreimaligen Meister (zuletzt 1992) ab der kommenden Saison ein. Die mehrjährige Vereinbarung beinhaltet das Brust-Sponsoring sowie eine Minderheitsbeteiligung .

Vergangenes Wochenende trug Leeds United noch Trauer. Der englische Traditionsklub hatte im Play-off mit einem knappen 0:1 gegen Southampton den Aufstieg in die Premier League knapp verpasst. Am Donnerstag gab es aber schon wieder Hoffnung auf große Zeiten.

Mintzlaff peilt die Premier League an

"Das Ziel, Leeds United zurück in die Premier League zu bringen und sich in der besten Fußballliga der Welt zu etablieren, passt sehr gut zu Red Bull. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und blicken optimistisch und voller Energie in die Zukunft", sagte Oliver Mintzlaff, der Vorstandsvorsitzende von Red Bull.

Verbindungen und Gerüchte zu dem Klub und dem österreichischen Konzern gab es auch in der Vergangenheit immer wieder. Vor vielen Jahren hatte bereits der mittlerweile verstorbene Gründer Dietrich Mateschitz mit einem Einstieg bei Leeds geliebäugelt.