Red Bull erobert jetzt auch die Fußball-Welt

Es war ein heißer Sommertag im Juni 2009, als Red Bull das Projekt RasenballSport Leipzig offiziell aus der Taufe hob. Dutzende Journalisten aus Österreich und Deutschland wurden zum kleinen Stadion am Bad in Markranstädt vor den Toten der sächsischen Metropole gekarrt, extra ein Formel1-Motorhome aufgestellt und in diesem ein komplett neuer Fußballverein präsentiert, der in den Niederungen der fünfthöchsten deutschen Liga starten sollte.