Real-Erfolgstrainer Zidane nach Kritik: "Ich bin kein Desaster"

Trotz seiner beachtlichen Titelsammlung mit Real hat sich Zidane von gewissen Teilen der Medien immer wieder Kritik gefallen lassen müssen, er sei ein Glückspilz, der es in puncto Führungsqualität und taktischem Können nicht mit einigen seiner Kollegen aufnehmen könne. In der aktuellen Saison, in der er Real ins Titelrennen zurückgebracht und das Halbfinale der Champions League erreicht hat, schaut es aktuell etwas anders aus.

"Ich halte mich nicht für den besten Coach. Das Wichtige ist, dass ich den Klub, bei dem ich bin, kenne und dass ich für meinen Job brenne", erklärte Zidane dazu. "Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich schaue nie in die Zukunft. Ich habe nie darüber gesprochen, auch dann nicht, als jeder sagte, ich müsse. Du kannst einen Fünfjahresvertrag haben und morgen gehen, oder von Jahr zu Jahr schauen und sogar noch länger bleiben. Verträge haben keine Bedeutung."