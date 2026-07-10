Real Madrid ist im Klagenfurter Wörtherseestadion zu Gast. Spaniens Topklub bestreitet am 1. August ein Testspiel (18.00 Uhr) gegen die Fiorentina. Dies gab die Agentur Onside Sports am Freitag als Ausrichter des Spiels bekannt.

Real Madrid kommt nach Österreich: Tickets ab Mittwoch

Der Verkauf der Tickets für die Partie startet am kommenden Mittwoch, den 15. Juli, online (www.testspiele.at). Jose Mourinho wird in Kärnten demnach seinen Einstand als Chefcoach von Real nach seiner Rückkehr zu den Madrilenen geben.