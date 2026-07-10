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Einstand von Mourinho: Real Madrid kommt für Testspiel nach Österreich
Real Madrid kommt nach Österreich. Der spanische Topklub absolviert am 1. August ein Testspiel gegen die Fiorentina im Klagenfurter Wörtherseestadion.
Real Madrid ist im Klagenfurter Wörtherseestadion zu Gast. Spaniens Topklub bestreitet am 1. August ein Testspiel (18.00 Uhr) gegen die Fiorentina. Dies gab die Agentur Onside Sports am Freitag als Ausrichter des Spiels bekannt.
Real Madrid kommt nach Österreich: Tickets ab Mittwoch
Der Verkauf der Tickets für die Partie startet am kommenden Mittwoch, den 15. Juli, online (www.testspiele.at). Jose Mourinho wird in Kärnten demnach seinen Einstand als Chefcoach von Real nach seiner Rückkehr zu den Madrilenen geben.
Real spielte zuletzt 2021 in einem Test in Klagenfurt gegen Milan. Der Klub verpasste im Vorjahr einen Titelgewinn, Alvaro Arbeloa musste als Trainer gehen. David Alaba hat Real nach Saisonende verlassen, sein Vertrag in Spaniens Hauptstadt ist ausgelaufen.
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