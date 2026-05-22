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Fußball

Jetzt ist es offiziell: ÖFB-Star David Alaba verlässt Real Madrid

Nach fünf Jahren in Madrid sucht David Alaba einen neuen Verein. Real hat den ÖFB-Star, dessen Vertrag ausläuft, offiziell verabschiedet.
22.05.2026, 18:10

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David Alaba verlässt Real

Jetzt ist der Abschied von David Alaba aus Madrid auch offiziell.

Real hat die seit Monaten erwartete Meldung veröffentlicht: Österreichs Fußballstar wird ablösefrei gehen.

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„Real Madrid möchte einem Spieler, der Teil einer Mannschaft war, die eine der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte geprägt hat, seinen Dank und seine ganze Zuneigung aussprechen“, schreibt Real über Alaba.

David Alaba „hat in fünf Spielzeiten in 131 Partien unser Trikot getragen und dabei 11 Titel gewonnen: 2 Champions-League-Titel, 2 Klub-Weltmeisterschaften, 2 europäische Supercups, 2 Meisterschaften, 1 Copa del Rey und 2 spanische Supercups“, zählen die Spanier die Erfolge des Wieners auf.

David Alaba und Real-Präsident Perez.

David Alaba und Real-Präsident Perez.

Wohin Alaba nach der WM wechseln wird, ist noch offen.

AC Milan und Juventus Turin zählen zu den Interessenten. Auch ein Transfer weg von Europa ist für den 33-Jährigen denkbar.

David Alaba
kurier.at, AHu  | 

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