Jetzt ist es offiziell: ÖFB-Star David Alaba verlässt Real Madrid

Jetzt ist der Abschied von David Alaba aus Madrid auch offiziell. Real hat die seit Monaten erwartete Meldung veröffentlicht: Österreichs Fußballstar wird ablösefrei gehen.

„Real Madrid möchte einem Spieler, der Teil einer Mannschaft war, die eine der erfolgreichsten Phasen unserer Geschichte geprägt hat, seinen Dank und seine ganze Zuneigung aussprechen“, schreibt Real über Alaba. David Alaba „hat in fünf Spielzeiten in 131 Partien unser Trikot getragen und dabei 11 Titel gewonnen: 2 Champions-League-Titel, 2 Klub-Weltmeisterschaften, 2 europäische Supercups, 2 Meisterschaften, 1 Copa del Rey und 2 spanische Supercups“, zählen die Spanier die Erfolge des Wieners auf.

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