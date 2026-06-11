Dreijahresvertrag: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

Die Rückkehr von Startrainer Jose Mourinho zum spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist offiziell. Nachdem sein bisheriger Club Benfica Lissabon den Wechsel bereits angekündigt hatte, folgte am Donnerstag kurz vor dem WM-Start in Nordamerika die Bestätigung seitens Real. Der mittlerweile 63-jährige Portugiese wurde demnach mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Mourinho hatte die Madrilenen bereits zwischen 2010 und 2013 trainiert. Dabei gewann "The Special One" 2011 den spanischen Cup und 2012 die Meisterschaft. Für Reals Ansprüche verlief die Zeit aber eher enttäuschend und war am Ende von Machtkämpfen geprägt. Nach seinem ersten Real-Engagement saß Mourinho mit durchwachsenem Erfolg bei Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce Istanbul und Benfica auf der Trainerbank.

Mourinho folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadtclub im Viertelfinale am FC Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen. Arbeloa hatte seinen Abgang schon im Mai verkündet. Trainingsauftakt bei Real ist am 13. Juli.