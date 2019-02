Real Madrid scheitert im Cup-Clasico am FC Barcelona

Barcelona steht wie schon im Vorjahr im Finale des spanischen Cups. Die Katalanen sicherten sich mit einem 3:0-Sieg beim Erzrivalen Real Madrid den Einzug ins Endspiel, wo entweder Valencia oder Betis Sevilla warten. Diese beiden Teams stehen sich am Donnerstagabend im Rückspiel gegenüber.

Mit einer guten Ausgangsposition ist Real in die Partie am Mittwochabend gegangen. Nach einem 1:1 in Barcelona vor drei Wochen rechneten sich die Königlichen gute Chancen aus. In der ersten Hälfte waren die Gastgeber dann auch die Mannschaft mit den besseren Chancen, doch in die Pause ging es mit einem 0:0.

Nach dem Seitenwechsel ging Barca aber in Führung. Luis Suarez traf in der 50. Minute. Knappe zwanzig Minuten später stand es schon 2:0, diesmal traf allerdings keine Gäste-Spieler, sondern Real-Verteidiger Raphael Varane - vor dem einschussbereiten Suarez. Für die endgültige Entscheidung sorgte kurze Zeit später abermals Suarez, als er einen Elfmeter eiskalt mit einem Lupfer verwertete (73.).