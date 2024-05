Barcelona patzt in Girona und macht Real und Alaba zum Meister

Real Madrid hat am Samstagabend vorzeitig über den Meistertitel in der spanischen Liga jubeln dürfen. Der überlegene Tabellenführer gab sich ohne den am Knie verletzten ÖFB-Star David Alaba zuerst beim Heim-3:0 gegen Abstiegskandidat Cadiz keine Blöße und profitierte dann von einer 2:4-Niederlage des FC Barcelona beim neuen Zweiten Girona, dem vier Runden vor Schluss 13 Punkte auf Rang eins fehlen. Für den Rekordchampion ist es das 36. Meisterstück.

Für Alaba ist es der zweite Meistertitel im Real-Dress nach jenem in seiner ersten Saison beim Klub von Trainer Carlo Ancelotti in der Saison 2021/2022. Vor seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss hatte er 14 Partien für die „Königlichen“ in LaLiga absolviert. Zuvor war der 31-jährige Abwehrspieler auch mit dem FC Bayern zehnmal Meister geworden, er ist damit der mit Abstand erfolgreichste österreichische Kicker im Ausland.