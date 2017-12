Real Madrid dank Ronaldo erneut Klub-Weltmeister

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hat als erste Mannschaft den Titel bei der FIFA-Klub-WM erfolgreich verteidigt. Der Champions-League-Sieger gewann am Samstagabend in Abu Dhabi das Endspiel gegen den brasilianischen Copa-Libertadores-Sieger Gremio Porto Alegre 1:0 (0:0). Das Goldtor glückte Weltfußballer Cristiano Ronaldo aus einem Freistoß in der 53. Minute.

Mit nunmehr drei Klub-WM-Triumphen schlossen die Madrilenen zum Rekordsieger und Erzrivalen FC Barcelona auf. Für Ex-Weltfußballer Zinedine Zidane war es bereits die achte Trophäe als Real-Trainer.

Real Madrid hatte in diesem Jahr bereits als erster Klub eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League geschafft. Mit dem nun fünften gewonnen Titel - nach spanischer Meisterschaft, Champions League, UEFA- und spanischer Supercup - im Kalenderjahr 2017 stellten die "Königlichen" einen neuen Vereinsrekord auf. Bisher hatte das Real-Team von 2014 mit vier Titeln die Bestmarke gehalten.