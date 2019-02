Real gegen Barcelona - El Clásico in doppelter Ausführung

Es ist wieder so weit für den absoluten Höhepunkt in Spaniens Klubfußball. Und das gleich zwei Mal, innerhalb von vier Tagen – der Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Am Mittwoch findet zunächst das das entscheidende Rückspiel im Cup-Halbfinale statt. 1:1 steht es nach der ersten Partie, jetzt gastiert der in Überform agierende Messi in Madrid. In vier Tagen kommt es in der Liga zu einer Zugabe der beiden Erzrivalen.