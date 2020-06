RBS: Schmidt neuer Coach, Rangnick Sportdirektor

Zwölf Tage hat es gedauert, nun ist entschieden, wer Nachfolger des zurückgetretenen Ricardo Moniz und damit neuer Cheftrainer bei Salzburg wird. Sein Name: Roger Schmidt. Offiziell wurde diese Personalentscheidung am Sonntag um 13.20 Uhr verlautbart – mittels einer schriftlichen Aussendung.

In Österreich ist der 45-Jährige noch ein großer Unbekannter, in Deutschland war er in der vergangenen Saison so etwas wie der Shooting Star der Trainerzunft. Mit einer No-Name-Truppe hätte Schmidt in seiner ersten Saison als Paderborn-Trainer fast den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga geschafft.