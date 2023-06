RB Salzburg ist bester Arbeitgeber - Top-Werte für Austria und Rapid

Der Meister ist die Nummer 1

"Es geht für uns als Gewerkschaft darum, die Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder zu verbessern", sagt Gernot Baumgartner, der Vorsitzende der VdF. "Die Tabelle der anderen Art ist dafür ein herausragendes Werkzeug zur Bestandserhebung."

Auch heuer konnten sich die Vorjahressieger in beiden Ligen durchsetzen. In der Bundesliga ist RB Salzburg der attraktivste Arbeitgeber, in der 2. Liga gewann Liefering. Die Wiener Vereine Austria und Rapid belegten hinter Sturm Graz die Plätze 3 und 4.