RB Leipzig steht erstmals im Pokal-Finale

Bayern in Bremen

Bayern kämpft ums Double, Niko Kovac um den Final-Hattrick – und Werder Bremen um den ersten Titel seit zehn Jahren. Vor dem DFB-Pokal-Halbfinale packt der legendäre Nord-Süd-Klassiker beide Vereine emotional so stark wie schon lange nicht mehr. „Ich glaube, dass die ganze Stadt elektrisiert ist“, umschrieb Bayern-Coach Kovac die Bedeutung der letzten Hürde vor dem Finale am 25. Mai in Berlin.

Vier Siege bis zum Meisterteller und zwei Erfolge bis zum Pokal – so lautet die Münchner Hochrechnung. Umgekehrt erlebt Werder unter Trainer Florian Kohfeldt eine Renaissance und hofft auf das erste Finale seit 2010. Und setzt auf die Heimstärke – im DFB-Pokal gab es 37 Heimspiele und 31 Jahre lang im Weser-Stadion keinen Auswärtssieg.