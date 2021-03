Raubüberfall: Everton-Goalie und Familie mit Machete bedroht

Es war eine traumatische Erfahrung, die der schwedische Top-Torhüter Robin Olsen am Wochenende mitmachte. Der 31-Jährige wurde Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls, wie die Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtete. Olsen war mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern (5 und 2 Jahre alt) in seinem Haus, als die maskierte und mit Macheten bewaffnete Bande einbrach.

Olsen, der aktuell für Everton spielt, wurde mit einem Messer bedroht und musste den Kriminellen Geld und Wertsachen aushändigen. Seine Familie wurde mit einer Machete in Schach gehalten. Der 31-Jährige und seine Angehörigen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Verein sicherte seinem Torhüter jedenfalls jede Hilfe zu. Die Polizei ermittelt.