Ratloser Jürgen Klopp: Liverpools "absoluter Tiefpunkt"

Liverpool hat den vorläufigen Tiefpunkt dieser Saison erreicht. Die Reds kassierten am Samstag bei Premier-League-Tabellennachbar Brighton and Hove Albion eine auch in der Höhe verdiente 0:3 (0:0)-Pleite und rutschten auf Platz acht ab. Die Champions-League-Ränge rücken für den Meister von 2020 damit in weite Ferne.