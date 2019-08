Rassismus-Skandal: Zenit-Ultras gegen "dunkelhäutige Spieler"

Erst vor wenigen Tagen war der Wechsel von Barcelona-Stürmer Malcolm zu Zenit St. Petersburg offiziell gemacht worden. Nach nur einem Jahr in Spanien kehrte der Brasilianer den Katalanen den Rücken und unterschrieb in Russland einen Fünfjahres-Vertrag. Doch der Transfer kam nicht bei allen im Umfeld des russischen Meisters gut an.

So sorgten die Zenit-Ultras beim Debüt des 22-Jährigen für seinen neuen Klub am vergangenen Wochenende für einen Eklat. Als Malcolm im Spiel gegen Krasnodar nach 71 Minuten eingewechselt wurde, hielten die Fans ein Plakat mit der ironischen Aufschrift "Danke Klub-Führung für die Loyalität zu Traditionen" hoch.